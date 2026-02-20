Falso veterinario smascherato da ' Striscia la Notizia' | microchip rimossi e cani fantasma nel casertano

Un falso veterinario è stato smascherato a Capua da 'Striscia la Notizia'. Luca Abete ha scoperto che l’uomo, senza laurea né abilitazione, aveva rimosso microchip dai cani e gestiva animali “fantasma” nel territorio. Le indagini hanno rivelato che il soggetto operava in modo illecito, creando un mercato nero di animali senza documenti ufficiali. La scoperta ha portato alla denuncia e al sequestro di diversi animali coinvolti. La questione apre un fronte di preoccupazioni sulla tutela degli animali e sulla sicurezza sanitaria.

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, il servizio andato in onda su Canale 5 mostra microchip rimossi, proposte di eutanasia illegale e l’intervento dei Nas Il servizio, trasmesso su Canale 5, ha mostrato immagini inquietanti: ambienti fatiscenti, condizioni igienico-sanitarie precarie, rifiuti ospedalieri abbandonati e farmaci scaduti. A supporto dell’inviato erano presenti anche i Nas dei Carabinieri, intervenuti per fermare l’uomo, denunciarlo e procedere al sequestro dei locali. Secondo quanto emerso dalle riprese, l’uomo avrebbe chiesto circa cento euro per rimuovere il microchip ai cani, così da consentire ai proprietari di abbandonarli senza poter essere rintracciati.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: A Striscia la Notizia il falso veterinario che toglieva i microchip per favorire gli abbandoni. Luca Abete: “Non pensavo si potesse essere così cinici” Leggi anche: Falso veterinario 'aiuta' persone senza scrupoli a liberarsi dei propri cani: scoperto da 'Striscia' Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Falso veterinario smascherato da 'Striscia la Notizia': microchip rimossi e cani fantasma nel casertano; A Striscia la Notizia il falso veterinario che toglieva i microchip per favorire gli abbandoni. Luca Abete: Non pensavo si potesse essere così cinici; Falso veterinario 'aiuta' persone senza scrupoli a liberarsi dei propri cani: scoperto da 'Striscia'; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 18 febbraio 2026. Capua, falso veterinario rimuoveva microchip e sopprimeva cani per sbarazzarsene. Luca Abete di Striscia la Notizia smaschera l’orroreUn’inchiesta del programma di Antonio Ricci svela un giro criminoso nel Casertano: un uomo senza laurea operava in uno studio fatiscente, offrendo rimozione di microchip e eutanasia illegale. Il servi ... casertaweb.com MEDIASET – CANALE 5 * STRISCIA LA NOTIZIA * 19/2/26: «LUCA ABETE INCHIODA UN FALSO VETERINARIO CHE CONSIGLIA COME SBARAZZARSI DI CANI E COLONIE FELINE»QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA LUCA ABETE INCHIODA UN FALSO VETERINARIO CHE CONSIGLIA COME SBARAZZARSI DI CANI E COLONIE FELINE «Tolgo il microchip e comunico che è morto. Se ci beccano ci ... agenziagiornalisticaopinione.it Falso veterinario con licenza di uccidere. Il consiglio per sbarazzarsi del cane: “Abbattiamolo” Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/il-falso-veterinario-con-licenza-di-uccidere-il-consiglio-per-sbarazzarsi-del-cane-abbattiamolo # - facebook.com facebook STASERA A STRISCIA «Tolgo il microchip e comunico che è morto». @LucaAbete inchioda un falso veterinario che consiglia come sbarazzarsi di cani e colonie fenile #Striscialanotizia #LucaAbete x.com