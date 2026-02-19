A Striscia la Notizia il falso veterinario che toglieva i microchip per favorire gli abbandoni Luca Abete | Non pensavo si potesse essere così cinici

A Capua, Luca Abete ha scoperto un falso veterinario che rimuoveva i microchip ai cani per favorire gli abbandoni. La persona, senza laurea, agiva di nascosto e proponeva anche l’eutanasia come soluzione definitiva. Abete ha mostrato come l’uomo sfruttasse la paura dei proprietari per convincerli a liberarsi degli animali. Uno degli episodi più inquietanti riguarda il modo in cui il falso veterinario manipolava i proprietari, promettendo un “intervento” che avrebbe ucciso i cani. La vicenda ha suscitato molto scalpore tra gli animalisti.

Luca Abete ha smascherato un sedicente veterinario a Capua. L'uomo privo di laurea rimuoveva i microchip ai cani e proponeva anche l'eutanasia come soluzione per 'liberarsi' degli animali. L'inviato di Striscia la Notizia a Kodami: "Tutti dovrebbero capire che un animale non è un riempitivo emotivo: è una responsabilità che ti educa, ti migliora, ti rende più umano".