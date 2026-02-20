Secondo i dati del dipartimento di pubblica sicurezza, un detenuto su tre in carcere è straniero. La realtà smentisce le dichiarazioni ufficiali sulla percezione di insicurezza, che spesso la sinistra ha usato a suo favore. La presenza di criminali provenienti dall’estero aumenta ogni anno, con numeri che non si possono ignorare. Le statistiche mostrano chiaramente come la criminalità straniera abbia raggiunto livelli preoccupanti. Questi dati dimostrano che le promesse di sicurezza fatte in passato sono state spesso smentite dai fatti concreti.

Vi ricordate quando la sinistra al governo parlava di percezione di insicurezza dei cittadini? Mentiva sapendo di mentire perché già le statistiche del Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale confermavano che la criminalità straniera era ormai fuori controllo. Lo facevano per nascondere il fallimento delle politiche dei porti aperti e della tanta decantata società multiculturale. Lo facevano pure per poter propagandare il referendum sulla cittadinanza facile che aveva come primario obiettivo quello di nascondere i reati commessi dagli immigrati: se naturalizzi 1,4 milioni stranieri in una botta sola, le statistiche sulla criminalità vengono immediatamente distorte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stranieri e reati, il dato che smaschera l'ipocrisia della sinistra: "Un detenuto su tre"

