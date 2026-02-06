Il prof Vassallo smaschera la grande bugia della sinistra sul sondaggio su Vannacci

Il professore Vassallo smaschera la lettura distorta del sondaggio di You Trend che dà Roberto Vannacci al 4,2%. Secondo lui, il modo in cui alcuni commentano quei numeri è troppo esagerato e non riflette la realtà. La sinistra aveva detto che i risultati erano un segnale di crisi per il centrodestra, ma Vassallo spiega che non è così. La vera situazione sembra molto più semplice e meno allarmistica di quanto alcuni vogliano far credere.

Il sondaggio You Trend (che accredita Roberto Vannacci al 4,2%) "viene interpretato in modo 'bizzarro' come un segnale di allarme per il centrodestra. In realtà, se si prendono per buoni i dati che riporta, dice il contrario". È la spiegazione data all'Adnkronos da Salvatore Vassallo, professore di Scienze politiche all'università di Bologna e direttore dell'Istituto Cattaneo precisando che sebbene si tratti al momento ancora di "dati aleatori" "la cosa più grossa che emerge dal sondaggio è che il centrodestra si accredita al 51%". "E sarebbe quindi falsa la teoria di un Vannacci che mette in difficoltà il centrodestra".

