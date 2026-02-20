Strada alluvionata | 9 milioni e cantiere a metà proteste

La Provinciale 57 a Ferrara rimane chiusa da mesi e la causa sono le forti alluvioni che hanno danneggiato il manto stradale. La riparazione, stimata in nove milioni di euro, procede a ritmo lento. I lavori si sono interrotti più volte a causa di continui eventi climatici avversi e ritardi nelle forniture. Le proteste dei cittadini aumentano: molti segnalano pericoli e disagi quotidiani. Intanto, il cantiere si ferma a metà, lasciando la strada ancora in condizioni precarie. La situazione resta critica per automobilisti e residenti della zona.

Provinciale 57: nove milioni di euro per un cantiere a singhiozzo tra alluvioni, costi e proteste. La strada provinciale 57, che collega Porto Verrara a San Carlo Trava in provincia di Ferrara, è al centro di un'aspra discussione a causa delle sue precarie condizioni. Un investimento di nove milioni di euro, stanziato per riparare i danni dell'alluvione del 2024, si è scontrato con l'aumento dei costi e la necessità di interventi più ampi, generando ritardi e sollevando le preoccupazioni dei cittadini e dei rappresentanti locali. La vicenda riflette le complessità della gestione delle infrastrutture e la difficoltà di rispondere efficacemente alle emergenze.