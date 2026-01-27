Sanremo | tanti fiori e un po’ di impegno Meta canta Gaza Sayf l’Italia alluvionata

Sanremo, alla 76ª edizione, si presenta come un evento sobrio e rispettoso, con un omaggio a Pippo Baudo. La manifestazione, che coinvolge artisti come Meta e Sayf, riflette un impegno nel settore musicale e culturale, mantenendo un tono equilibrato e senza eccessi. L’evento si svolge a Milano, con un focus sulla tradizione e l’attenzione alla storia del festival.

Rose rosse. da Sanremo. "Decidere il cast del Festival è un po' come andare al mercato dei fiori per comporre un bouquet dicendo: vediamo cosa c'è di fresco oggi" ammetteva ieri Carlo Conti negli studi Rai di Corso Sempione, a Milano, accingendosi a mostrare ai media il "mazzolino" preparato per questa 76ª edizione che sarà interamente dedicata, in segno di immancabile omaggio, a Pippo Baudo. Dai preascolti emerge come prima certezza che 30 canzoni in gara sono troppe e Conti avrebbe fatto bene a non farsi prendere così tanto la mano. Come da indiscrezioni della vigilia Fedez e Marco Masini sono probabilmente la coppia da battere, con una forza evocativa del rapper milanese che in Male necessario entra nella narrazione dicendo "la gente pudica giudica, che brutta gente che frequenta Fedez ma ci si dimentica che Giuda se la faceva con gente per bene" e l'amico ricorda che "i mostri non stanno solo sotto al letto".

