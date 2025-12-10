L' arrivo di Babbo Natale al Salesi | strumenti musicali donati ai piccoli pazienti

Anconatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Tastiere, tamburelli, chitarre e batterie per rendere l’ospedale più accogliente e a misura di bambina e bambino. Sono quasi un migliaio gli strumenti musicali donati negli ultimi due anni da I com Spa, proprietaria del marchio Bontempi, a favore della Fondazione Ospedale Salesi Ets per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Santa Claus Bus all' Esp | due pomeriggi con Babbo Natale e i suoi elfi - Zazoom Social News

arrivo babbo natale salesiCome chiamare Babbo Natale? Ecco il numero di telefono e cosa fare - Ecco il numero di telefono e come fare per ricevere una telefonata da Santa Claus e personalizzare gli auguri natalizi ... Come scrive msn.com