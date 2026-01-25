In un contesto difficile come quello attuale, i piccoli pazienti dell’ospedale Salesi ricevono libri in regalo, offrendo loro un momento di conforto e distrazione. Questa iniziativa mira a sostenere i bambini e i ragazzi durante il percorso di cura, contribuendo a creare un ambiente più sereno e umanizzato. Un gesto semplice, ma importante, per accompagnarli con delicatezza nel loro percorso di guarigione.

In un tempo segnato da guerre e conflitti, i bambini e i ragazzi pagano un prezzo altissimo. Fragili e indifesi, restano le vittime più silenziose. È pensando a loro che l’ associazione culturale Picus di Macerata, ha deciso di trasformare la cultura in un gesto di solidarietà. L’associazione ha promosso una raccolta di libri per bambini e ragazzi, coinvolgendo tutti i propri associati. La destinazione scelta è stata la Fondazione Ospedale Salesi ETS, che promuove progetti per migliorare la qualità di vita in ospedale dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, umanizzando le cure e potenziando le dotazioni del Dipartimento Materno Infantile dell’AOU delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Libri in regalo ai piccoli pazienti del Salesi

La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale SalesiLa Befana ha visitato questa mattina i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Salesi di Ancona.

