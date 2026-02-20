Stop ai dazi perché è una sentenza storica | il potere di Trump non è incondizionato
Una sentenza storica limita il potere di Trump di imporre dazi senza restrizioni. La decisione afferma che il presidente non può usare le tariffe come arma di pressione senza limiti temporali. Questa novità coinvolge anche il commercio con la Cina, influenzando le tariffe già in vigore. La decisione potrebbe ridurre i danni economici stimati sopra i 300 miliardi di dollari. La sentenza cambia le regole del gioco nel settore commerciale internazionale.
La bocciatura da parte della Corte suprema degli Stati Uniti di gran parte dei dazi imposti da Donald Trump ha una valenza politico-istituzionale, prima ancora che economica. I giudici hanno deciso in sostanza che il presidente degli Stati Uniti ha abusato dei suoi poteri e deve smettere di farlo, perché non può usurpare senza motivazione plausibile i poteri del Congresso (che ha voce in capitolo in materia di rapporti commerciali). Nel breve, in apparenza, potrebbe anche cambiare poco. È estremamente probabile per esempio che adesso l’amministrazione americana reagirà imponendo nuovi dazi, sulla base di diversi appigli giuridici che tuttavia potranno essere solo parziali nella portata dei prodotti colpiti o nella durata delle misure.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
