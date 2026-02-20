La Corte Suprema ha deciso che le tariffe imposte da Donald Trump sono illegittime. La causa riguarda le restrizioni unilaterali che il presidente ha applicato a vari paesi senza approvazione del Congresso. Questa decisione blocca le misure commerciali adottate durante il suo mandato. Nei giorni scorsi, numerose aziende avevano segnalato difficoltà a causa di queste tariffe. La sentenza cambierà le future politiche sui dazi negli Stati Uniti.

La Corte Suprema ha stabilito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi a diversi Paesi in tutto il mondo. È una pesante sconfitta per la Casa Bianca, su una questione che è sempre stata centrale nell’agenda economica e di politica estera del presidente. «Il presidente rivendica il potere straordinario di imporre unilateralmente dazi di importo, durata e portata illimitati», ha scritto il presidente della Corte Suprema John Roberts nella redazione finale. «Alla luce dell’ampiezza, della storia e del contesto costituzionale di tale autorità rivendicata, egli deve identificare una chiara autorizzazione del Congresso per esercitarla».🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Corte Suprema ha bocciato i dazi di Trump

Leggi anche: Terremoto sui dazi: la sentenza della Corte Suprema su Trump ribalta tutto

Leggi anche: Trump ora teme la Corte suprema: “Se invalida i dazi sarà un disastro totale, dovremo restituire centinaia di miliardi”

ALLERTA: La Corte Suprema FRENA Sui Dazi Di Trump.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.