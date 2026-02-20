Stelle della danza e teatro Libri sagra e Carnevale

Per celebrare la passione per la danza e il teatro, sono in programma vari eventi nelle province emiliano-romagnole. Le stelle della scena si esibiranno in spettacoli aperti a tutti, mentre i libri e il Carnevale animano le piazze locali. La sagra dedicata ai prodotti tipici si svolgerà nel cuore della regione, attirando famiglie e appassionati. Molti appuntamenti si svolgeranno nei prossimi giorni, offrendo occasioni di svago e cultura per grandi e piccoli. Le iniziative coinvolgono diverse città, creando un fitto calendario di eventi.

Appuntamenti a tutto tondo, per grandi e piccini, nelle province emiliano-romagnole. Ecco dunque alcune proposte che riguardano appuntamenti sul nostro territorio nei prossimi giorni. Andiamo dunque a dare uno sguardo ad una selezione di iniziative nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini. A Bologna, domani, due eventi dedicati alla bicicletta e alla fondazione Michele Scarponi. Alle 17 nella sala di via Gramsci 21 verrà presentato il libro ‘Profondo come una salita, la vita di Michele Scarponi’, di Alessandra Giardini. Si parlerà del ciclista, del suo amore per la bicicletta e della sua generosità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stelle della danza e teatro. Libri, sagra e Carnevale Le stelle della danza internazionale illuminano il Teatro PetrarcaIl Teatro Petrarca di Arezzo accoglie sabato 24 gennaio alle ore 19 il gala “Le stelle della danza al Petrarca”. Stagione concertistica. Ecco le stelle della danzaLa stagione concertistica presenta una serata dedicata alla danza internazionale, con artisti di rilievo mondiale. ILARY VIENE COLPITA IN FACCIA DA SARA E I SUOI AMICI E SI FA MALE A SCUOLA! ZIA NICOLE CHIEDE AIUTO Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stelle della danza e teatro. Libri, sagra e Carnevale; Le stelle internazionali della danza a Roma, da Dmitri Smilevski a Aleksandra Treimane all'Auditorium Conciliazione; ’Gran galà della danza’, viaggio coreografico sul palco del Civico; Aria, spettacolo di danza al Teatro Ghione. «Ballet Stars Gala» all'Auditorium Conciliazione: in scena le stelle della danza classica, da Samadashvili a WomackLa serata è in programma mercoledì 11 febbraio con un repertorio che spazia da «Lo Schiaccianoci» a «La Bella Addormentata» e un cast di ballerini internazionali sul palco per alcune delle più belle c ... roma.corriere.it Stagione concertistica. Ecco le stelle della danzaUna serata dedicata alla grande danza internazionale con un parterre di interpreti tra i più autorevoli della scena mondiale, con l’interpretazione del grande repertorio classico e delle più raffinate ... lanazione.it Mercoledì 25 febbraio le stelle della Danza brilleranno al Teatro Nuovo Giovanni da Udine! Amore e morte, vendetta e pietà: la tragedia di ROMEO E GIULIETTA, con le potenti musiche di Sergej Prokof’ev, è uno dei capisaldi del balletto classico. Sul nostro pa - facebook.com facebook