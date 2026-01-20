Il Teatro Petrarca di Arezzo accoglie sabato 24 gennaio alle ore 19 il gala “Le stelle della danza al Petrarca”. L’evento, parte della quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina, offre un’occasione unica per ammirare le performance di rinomati interpreti internazionali del panorama della danza. Un appuntamento dedicato agli appassionati, che unisce arte e tradizione in un contesto culturale di rilievo.

Sabato 24 gennaio alle ore 19 il Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà il gala “Le stelle della danza al Petrarca”, uno degli appuntamenti più prestigiosi della SCA – Stagione Concertistica Aretina, giunta alla sua quinta edizione. Una serata interamente dedicata all’eccellenza della danza classica e contemporanea, con protagonisti grandi interpreti provenienti dalle più importanti compagnie di balletto internazionali. L’evento, organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon, riunisce sullo stesso palcoscenico un parterre di étoile e primi ballerini di fama mondiale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Le stelle della danza internazionale illuminano il Teatro Petrarca

Musica sinfonica, lirica e danza internazionale. Eccellenze al ’Petrarca’La nuova Stagione Concertistica Aretina presenta un programma dedicato alla musica sinfonica, lirica e alla danza internazionale.

Leggi anche: I maestri del teatro danza Abbondanza-Bertoni ospiti del Network Internazionale Danza Puglia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Parlando con le stelle; Danza, nuove stelle e superstar. Marianela Nunez e Camilla Cerulli. Il balletto brilla e parla al futuro; L’omaggio del Comune di Chivasso a Nikita Perotti e Noemi Migliore, star di Ballando con le Stelle; Grande Soirée de Danse: il programma del galà per l’International Talent Award.

International Talent Award 2026, a Cattolica il galà con le stelle mondiali della danza - A Cattolica sono entrati nel vivo i preparativi per l’edizione 2026 dell’International Talent Award, che porterà nella Regina alcune tra le più importanti ... chiamamicitta.it

Danza, nuove stelle e superstar. Marianela Nunez e Camilla Cerulli. Il balletto brilla e parla al futuro - Alla Scala grande successo per la Bella Addromentata e al Gala Fracci arriva Queen Nela. Sul fronte maschile, torna a casa da Het Nationale Ballet in Olanda il talentuoso Jacopo Tissi. . ilgiorno.it

Bilet Italia. . Gala Ballet Stars, le stelle della danza a Bari - 10 Febbraio 2026, Teatro Team - facebook.com facebook