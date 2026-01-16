L’Olimpia si butta via nel finale Colpo a Milano per la Stella Rossa

L’Olimpia Milano perde una partita importante contro la Stella Rossa, dopo aver disputato un buon primo tempo e un brillante terzo quarto. Tuttavia, un quarto periodo negativo ha compromesso il risultato finale. La squadra dovrà analizzare gli errori e migliorare la gestione nei momenti decisivi per evitare simili sconfitte in futuro.

