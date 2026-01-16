L’Olimpia si butta via nel finale Colpo a Milano per la Stella Rossa
L’Olimpia Milano perde una partita importante contro la Stella Rossa, dopo aver disputato un buon primo tempo e un brillante terzo quarto. Tuttavia, un quarto periodo negativo ha compromesso il risultato finale. La squadra dovrà analizzare gli errori e migliorare la gestione nei momenti decisivi per evitare simili sconfitte in futuro.
Questa volta il "diesel" ha funzionato al contrario: un ottimo primo tempo, anche un brillante terzo quarto, ma basta un quarto periodo da incubo per rovinare tutto. Così l’Olimpia esce battuta dallo scontro diretto con la Stella Rossa che viola il PalaLido per 96-104 e mantiene la sua decima posizione (mentre Bologna raggiunge l’EA7). Milano paga il peccato di aver lasciato troppi rimbalzi d’attacco (17) in tutta la partita, così permette ai serbi di rimanere in vita, senza mai sferrare il colpo del ko e quando gli avversari iniziano a segnare non ce n’è più per nessuno: 60 punti nella ripresa, 34 nel periodo decisivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
