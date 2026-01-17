Cinquale e Monti si contendono la leadership Lo Spartak sfida la Tirrenica e sogna il primato

Cinquale e Monti si contendono la leadership nel campionato di Terza Categoria, ora alla quindicesima giornata. Lo Spartak Apuane sfida la Tirrenica in una partita importante per la classifica. La giornata, seconda del girone discendente, inizia alle 14:30 e promette nuove sfide e conferme in un torneo che finora ha riservato molte sorprese. Un momento chiave per le squadre in corsa per la vetta.

