Cinquale e Monti si contendono la leadership Lo Spartak sfida la Tirrenica e sogna il primato
Cinquale e Monti si contendono la leadership nel campionato di Terza Categoria, ora alla quindicesima giornata. Lo Spartak Apuane sfida la Tirrenica in una partita importante per la classifica. La giornata, seconda del girone discendente, inizia alle 14:30 e promette nuove sfide e conferme in un torneo che finora ha riservato molte sorprese. Un momento chiave per le squadre in corsa per la vetta.
Il campionato di Terza Categoria, che fin qui ci ha regalato una sorpresa al giorno, si appresta ad affrontare la quindicesima giornata, seconda del girone discendente che si apre alle 14,30 con la partita che chiama in campo lo Spartak Apuane che aspetta l’arrivo del Terrinca. Alla stessa ora ma sul campo della “Selva“ si affrontano Filattiera e Sporting Marina. Se l’incontro al “Raffi“ di Castagnara tra l’attuale terza forza del torneo Spartak Apuane (35 punti) e i versiliesi, fermi nei bassi fondi della classifica con tre punti, si annuncia in discesa per gli amaranto apuani, altrettanto non si può pronosticare per la squadra di Alessandro Maurelli che nell’occasione non disporrà del suo cannoniere Roberto Mori appiedato dal giudice sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
