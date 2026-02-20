Stefano De Martino il prossimo Sanremo è suo | arriva la conferma dei dirigenti Rai
Stefano De Martino guiderà il prossimo Festival di Sanremo, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La scelta dei dirigenti Rai si basa sulla sua esperienza come conduttore e sulla popolarità tra il pubblico. La decisione arriva a pochi giorni dall’avvio dell’edizione 2026, mentre i preparativi sono già in corso. La sua presenza sul palco rappresenta una novità importante per l’edizione che si avvicina. La Rai ha già iniziato a pianificare i dettagli dell’evento.
Stefano De Martino alla conduzione del prossimo Sanremo sembra, ormai, cosa fatta. A pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2026, arriva la notizia su chi sostituirà Carlo Conti. Oggi, durante La Pennicanza, Fiorello ha videochiamato Roberto Sergio, direttore generale della Rai. Prima di salutarlo gli ha chiesto proprio chi sarebbe stato il prossimo conduttore di Sanremo, con Sergio che ha fatto il nome del conduttore partenopeo. L'indiscrezione, tuttavia, circolava da giorni grazie a Dagospia. Certo, le parole di Sergio in videochiamata non sono un'ufficialità piena, ma il fatto che abbia fatto senza troppi problemi il nome di De Martino, rappresenta più di un indizio o rumors.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: “Non è Stefano De Martino”. Nome già uscito e non è il suo: cosa si muove dentro la Rai
Leggi anche: Carlo Conti conferma l’addio a Sanremo: “Dopo il 2026 passo la mano”, è pronto Stefano De MartinoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Martina Miliddi: la verità sul rapporto con Stefano De Martino e il paragone con Samira Lui; Stefano De Martino preso in giro da Belen e l’ex di Beatrice Arnera, il siparietto tv; Lucio Presta e Stefano De Martino: Non saluto i traditori; Martina Miliddi di Affari Tuoi: Io e Stefano De Martino insieme? Vi dico tutto.
Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto SergioIl puzzle del futuro di Sanremo si compone di un tassello fondamentale. Nonostante l'attesa per l'imminente edizione 2026, i vertici Rai ... msn.com
Sanremo 2027, Stefano De Martino candidato alla conduzione: la conferma dalla RaiRoberto Sergio ha sorpreso durante una trasmissione radiofonica annunciando il possibile approdo di Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027; la questione del direttore artistico e le reazio ... notizie.it
Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027: da Fiorello l'annuncio ufficiale del dg Rai Roberto Sergio - facebook.com facebook