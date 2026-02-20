Stefano De Martino il prossimo Sanremo è suo | arriva la conferma dei dirigenti Rai

Stefano De Martino guiderà il prossimo Festival di Sanremo, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La scelta dei dirigenti Rai si basa sulla sua esperienza come conduttore e sulla popolarità tra il pubblico. La decisione arriva a pochi giorni dall’avvio dell’edizione 2026, mentre i preparativi sono già in corso. La sua presenza sul palco rappresenta una novità importante per l’edizione che si avvicina. La Rai ha già iniziato a pianificare i dettagli dell’evento.

Stefano De Martino alla conduzione del prossimo Sanremo sembra, ormai, cosa fatta. A pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2026, arriva la notizia su chi sostituirà Carlo Conti. Oggi, durante La Pennicanza, Fiorello ha videochiamato Roberto Sergio, direttore generale della Rai. Prima di salutarlo gli ha chiesto proprio chi sarebbe stato il prossimo conduttore di Sanremo, con Sergio che ha fatto il nome del conduttore partenopeo. L'indiscrezione, tuttavia, circolava da giorni grazie a Dagospia. Certo, le parole di Sergio in videochiamata non sono un'ufficialità piena, ma il fatto che abbia fatto senza troppi problemi il nome di De Martino, rappresenta più di un indizio o rumors.🔗 Leggi su Napolitoday.it

