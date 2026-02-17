Non è Stefano De Martino Nome già uscito e non è il suo | cosa si muove dentro la Rai
La Rai ha chiarito che Stefano De Martino non sarà il conduttore di Sanremo 2026, dopo aver circolato questa voce nelle ultime settimane. La decisione arriva mentre si cerca di definire chi guiderà l’evento, in vista della fine del mandato di Carlo Conti. La scelta è stata comunicata ufficialmente da fonti interne, che hanno smentito le indiscrezioni circolate sui social. La questione attira l’attenzione dei media e dei fan, ansiosi di scoprire il volto della prossima edizione.
Il futuro del Festival di Sanremo torna al centro del dibattito televisivo, mentre l’edizione 2026 si avvicina con la conclusione del mandato di Carlo Conti. Dopo il passaggio di Amadeus dalla Rai al Nove, il conduttore fiorentino aveva accettato di guidare due edizioni della kermesse, quella del 2025 e quella di quest’anno. Un impegno a termine, ribadito più volte pubblicamente. Anche di recente Conti ha confermato che, indipendentemente dagli ascolti e dagli eventuali record, al termine di questa esperienza lascerà il timone. Una decisione netta, che apre inevitabilmente la corsa alla successione per Sanremo 2027.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
