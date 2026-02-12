Nayt | il 20 marzo esce il suo decimo album io Individuo

Il rapper Nayt torna in scena con il suo decimo album, intitolato “io Individuo”, in uscita il 20 marzo. È il suo primo lavoro dopo aver conquistato un posto tra gli artisti più riflessivi della scena italiana. Intanto, il cantante si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”, già disponibile in anteprima per i fan.

MILANO – Uscirà il 20 marzo “io Individuo”, il decimo e nuovo album di Nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, che è per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”, già disponibile in pre-save e pre-add. L’album, già disponibile in pre-order, arriva a un anno e mezzo di distanza da “Lettera Q” e già dal titolo si presenta come una riflessione, profonda e senza filtri, sui vari aspetti che vanno a costituire l’identità, con le sue diverse sfaccettature, di un individuo. All’interno dell’album sarà contenuto anche il brano “Un uomo”, uscito lo scorso ottobre, e perfetta introduzione al tema centrale del progetto, con la sua domanda esemplificativa: “com’è che si fa ad essere un uomo?”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

