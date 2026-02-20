Stefano Accorsi ha raccontato come l’esperienza di crescere il suo figlio, che lavora come cameriere, abbia influenzato il suo modo di pensare all’educazione. L’attore ha spiegato che la semplicità e il rispetto sono alla base del suo approccio, nonostante i suoi successi nel cinema. Durante un’intervista, Accorsi ha parlato delle sfide di mantenere i valori in un mondo complicato. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla sua vita privata.

Stefano Accorsi: dall’educazione del figlio cameriere al successo travolgente L’attore, ha recentemente condiviso riflessioni profonde sulla sua vita. L’attore, ha recentemente condiviso riflessioni profonde sulla sua vita privata e professionale in un’ampia intervista rilasciata al Corriere della Sera. A 54 anni, Stefano Accorsi si divide tra il grande schermo, con il nuovo film di Gabriele Muccino Le cose non dette, e il palcoscenico teatrale. Tuttavia, il ruolo che sembra stargli più a cuore è quello di padre. Con quattro figli di età compresa tra i 5 e i 19 anni, Accorsi sottolinea l’importanza di essere un esempio concreto, lontano dai riflettori della celebrità.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Stefano Accorsi e l’educazione dei figli: tra umiltà e successi

