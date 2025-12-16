Stefano Accorsi | Confessare al partner il tradimento è da egoisti Poi parla della vita con la moglie e i suoi quattro figli

Stefano Accorsi riflette sulla sincerità nelle relazioni, affermando che confessare un tradimento al partner può essere un atto di egoismo. L'attore parla anche della sua vita familiare con la moglie e i quattro figli, e torna sul set nel nuovo film di Gabriele Muccino, regista che lo ha reso noto al grande pubblico nel 2001 con

Stefano Accorsi torna a recitare nel nuovo film di Gabriele Muccino, regista che lo consacrò definitivamente come star del cinema italiano nel 2001 con L'ultimo bacio e con cui poi ha lavorato con altri tre film. Ne Le cose non dette interpreta Carlo, uno scrittore e professore universitario. Today.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Stefano Accorsi: «Il tradimento? Confessarlo al partner è da egoisti: è solo un modo per lavarsi la coscienza» - Nel nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, in uscita prossimamente, Stefano Accorsi interpreta Carlo, uno scrittore e professore universitario cinquantenne in crisi. msn.com

Stefano Accorsi choc: «Confessare il tradimento è da egoisti» - Stefano Accorsi e Gabriele Muccino tornano insieme dopo 24 anni da L'ultimo bacio con Le cose non dette, in uscita il 29 gennaio nelle sale italiane. msn.com

Warner Bros. Pictures. . Stefano Accorsi ha superato il test. Non perdere la sua interpretazione in #PrimaveraIlFilm, da Natale al cinema. https://primavera.alcinema.it - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.