Sapete che il figlio di Stefano Accorsi fa il cameriere? La rivelazione dell’attore sui quattro figli

Stefano Accorsi ha svelato che suo figlio più giovane lavora come cameriere, una scelta che sorprende molti fan. La decisione deriva dalla volontà di mantenere un contatto diretto con il pubblico e di vivere un’esperienza diversa rispetto al mondo dello spettacolo. Il giovane, che ha appena compiuto vent’anni, si divide tra il lavoro e gli studi universitari. Accorsi ha spiegato di rispettare molto questa scelta, anche se lui stesso ha avuto un percorso professionale diverso. La famiglia del famoso attore si prepara a festeggiare il prossimo compleanno.