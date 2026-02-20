Sapete che il figlio di Stefano Accorsi fa il cameriere? La rivelazione dell’attore sui quattro figli
Stefano Accorsi ha svelato che suo figlio più giovane lavora come cameriere, una scelta che sorprende molti fan. La decisione deriva dalla volontà di mantenere un contatto diretto con il pubblico e di vivere un’esperienza diversa rispetto al mondo dello spettacolo. Il giovane, che ha appena compiuto vent’anni, si divide tra il lavoro e gli studi universitari. Accorsi ha spiegato di rispettare molto questa scelta, anche se lui stesso ha avuto un percorso professionale diverso. La famiglia del famoso attore si prepara a festeggiare il prossimo compleanno.
È uno degli attori italiani più amati degli ultimi decenni, volto simbolo di film che hanno segnato un’epoca. Eppure, lontano dai riflettori, Stefano Accorsi rivendica un’educazione fondata su responsabilità e concretezza. Lo dimostra una scelta che ha fatto discutere: mandare il figlio maggiore a lavorare come cameriere, non per necessità economica, ma per trasmettergli il valore dell’autonomia e dell’impegno. Stefano Accorsi parla dei suoi quattro figli e del suo primogenito. Accorsi è padre di quattro ragazzi: Orlando e Athena, nati dalla relazione con Laetitia Casta, e Lorenzo e Alberto, avuti dalla moglie Bianca Vitali, sposata nel 2015.🔗 Leggi su Donnapop.it
