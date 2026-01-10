Verissimo tra gli ospiti del weekend Claudia Gerini Christian De Sica e Giuseppe Giofré

Nel weekend di Verissimo, in onda il 10 e 11 gennaio su Canale 5, saranno ospiti Claudia Gerini, Christian De Sica, Giuseppe Giofré, insieme ad altri volti noti dello spettacolo. La trasmissione offrirà un’occasione per conoscere meglio le storie e le novità di questi protagonisti, in un contesto di conversazioni sincere e rispettose. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di cinema, musica e intrattenimento italiano.

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 10 e 11 gennaio ci sono Claudia Gerini, Christian De Sica, Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, Giuseppe Giofré, Raffaella Fico e Francesca Tocca. Sabato 10 e domenica 11 gennaio su Canale 5, primo weekend del 2026 in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo i quarant'anni di carriera e il percorso personale di un'attrice molto amata: Claudia Gerini, a breve nelle sale con il film Prendiamoci una pausa. Nel giorno del suo compleanno sarà in studio il ballerino e coreografo di fama internazionale Giuseppe Giofré, accompagnato da mamma Rossella.

