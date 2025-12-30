Baggio avverte | Meno stranieri e più giovani per salvare la Nazionale A fine carriera l’esigenza di vivere una vita normale Rapina? Ha cambiato la mia visione della vita

Durante il World Sports Summit, Roberto Baggio ha condiviso le sue riflessioni sulla Nazionale italiana, sottolineando l’importanza di valorizzare i giovani e ridurre la presenza di stranieri. Ha inoltre parlato delle sfide personali, come il desiderio di una vita normale e l’impatto di un episodio di rapina sulla sua visione del mondo. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla carriera e sul percorso di vita di “Divin Codino”.

Baggio si racconta a Del Piero: «La rapina a casa ha cambiato la mia vita, sono tornato a viaggiare con i miei figli per fare capire loro chi ero. Il buddismo la mia fortuna ... - Baggio al World Sports Summit di Dubai con la figlia Valentina: «Crisi del nostro calcio? msn.com

Baggio si racconta a Del Piero: “Non c’è spazio per i nostri giocatori e la nazionale soffre” - Roberto Baggio e Alessandro Del Piero si sono ritrovati a Dubai dove Pinturicchio, durante il World Sports Summit, ha intervisto il Divin Codino. tuttojuve.com

Milano Cortina 2026, Federica #Brignone avverte tutti sul suo rientor - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.