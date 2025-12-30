Baggio avverte | Meno stranieri e più giovani per salvare la Nazionale A fine carriera l’esigenza di vivere una vita normale Rapina? Ha cambiato la mia visione della vita
Durante il World Sports Summit, Roberto Baggio ha condiviso le sue riflessioni sulla Nazionale italiana, sottolineando l’importanza di valorizzare i giovani e ridurre la presenza di stranieri. Ha inoltre parlato delle sfide personali, come il desiderio di una vita normale e l’impatto di un episodio di rapina sulla sua visione del mondo. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla carriera e sul percorso di vita di “Divin Codino”.
Baggio avverte: le parole di “Divin Codino” che si è raccontato in un’intervista al World Sports Summit in dialogo con Alessandro Del Piero Presente al World Sports Summit, Roberto Baggio si è raccontato in un dialogo intenso con Alessandro Del Piero, ripercorrendo tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita privata. L’ex numero dieci, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
