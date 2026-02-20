Statale 95 | Scontro a Tito Scalo 2 feriti gravi e traffico in tilt

Un incidente sulla Statale 95 a Tito Scalo ha provocato il ferimento grave di due persone e ha bloccato il traffico. L’impatto si è verificato intorno alle 15, quando un’auto e un camion si sono scontrati tra loro, creando code chilometriche. I soccorsi sono intervenuti subito sul posto, portando i feriti in ospedale. La strada resta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Incidente sulla Statale 95 a Tito Scalo: Due Feriti, Allerta per la Sicurezza Stradale. Un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Tito Scalo, in provincia di Potenza, ha causato il ferimento di due persone. Lo scontro frontale tra due veicoli sulla statale 95 Tito-Brienza ha richiesto l'intervento di soccorsi e ha temporaneamente rallentato il traffico. L'evento si è verificato intorno alle 13:42 del 20 febbraio 2026, sollevando nuovamente interrogativi sulla sicurezza di un'arteria cruciale per la zona. La Dinamica dell'Incidente e i Primi Soccorsi. L'impatto tra i due veicoli è avvenuto in un tratto della statale 95 che collega Tito a Brienza, una strada che rappresenta un importante snodo transita tra la Basilicata e la Campania.