Incidente sulla statale 106 a Cosenza scontro tra auto | morti due 20enni altri 4 feriti Traffico in tilt

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente questa mattina sulla statale Jonica, nel cosentino: due ragazzi di 20 anni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, sono morti e altre 4 persone risultano ferite, di cui due in gravi condizioni. Area chiusa al traffico, indagini in corso per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente statale 106 cosenzaIncidente sulla statale 106 a Cosenza, scontro tra auto: morti due 20enni, altri 4 feriti. Traffico in tilt - Incidente questa mattina sulla statale Jonica, nel cosentino: due ragazzi di 20 anni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, sono morti e altre 4 persone ... Come scrive fanpage.it

incidente statale 106 cosenzaAncora un drammatico incidente sulla Statale 106 a Sibari: perdono la vita due giovani - Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso ... Scrive cosenzachannel.it

incidente statale 106 cosenzaIncidente frontale tra auto lungo la Statale: morti due 20enni, quattro feriti gravi - Due giovani di 20 anni sono morti in un incidente sulla strada statale 106 Radd Jonica, nel territorio comunale di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Statale 106 Cosenza