Incidente sulla statale 106 a Cosenza scontro tra auto | morti due 20enni altri 4 feriti Traffico in tilt

Incidente questa mattina sulla statale Jonica, nel cosentino: due ragazzi di 20 anni, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, sono morti e altre 4 persone risultano ferite, di cui due in gravi condizioni. Area chiusa al traffico, indagini in corso per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

