Stanno insieme Gossip nello spettacolo | nuovo fidanzato per il bellissimo attore

L’attore è stato visto con un uomo sconosciuto a New York, e questa foto ha fatto il giro del web, alimentando le voci di una nuova relazione. Le immagini mostrano i due mentre camminano insieme nel Lower East Side, sottobraccio e sorridenti, dopo aver passato la mattinata tra negozi e vetrine. La coppia sembra molto affiatata e felice, lasciando intendere un legame più profondo. La presenza di scatti così spontanei ha acceso entusiasmo tra i fan, che ora si chiedono se questa sia davvero una nuova storia d’amore.

Le immagini stanno facendo rapidamente il giro del web e alimentano conversazioni e ipotesi. Protagonisti degli scatti sono l’attore e il presunto fidanzato, fotografati a New York nel quartiere del Lower East Side mentre passeggiano insieme, sottobraccio, diretti a pranzo dopo una mattinata trascorsa tra negozi e vetrine. A diffondere per primi le foto sono stati i portali americani TMZ e Just Jared, che hanno raccontato nei dettagli quella che, almeno in apparenza, sembrava una semplice giornata in città. Secondo quanto riportato dai siti di gossip, i due sarebbero stati visti scendere dalla stessa auto e camminare fianco a fianco per le strade del quartiere newyorkese.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Pilar Fogliati, Fabio Paratici è il nuovo fidanzato: l'ex ds della Juve ora è alla Fiorentina. «Stanno insieme da mesi»

Leggi anche: Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme? Il gossip impazza (ma nessuno conferma)

Grazia e Mattia insieme sono troppo divertenti #gossip #perte #grandefratello #neiperte #gf

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.