Stanno insieme Gossip nello spettacolo | nuovo fidanzato per il bellissimo attore
L’attore è stato visto con un uomo sconosciuto a New York, e questa foto ha fatto il giro del web, alimentando le voci di una nuova relazione. Le immagini mostrano i due mentre camminano insieme nel Lower East Side, sottobraccio e sorridenti, dopo aver passato la mattinata tra negozi e vetrine. La coppia sembra molto affiatata e felice, lasciando intendere un legame più profondo. La presenza di scatti così spontanei ha acceso entusiasmo tra i fan, che ora si chiedono se questa sia davvero una nuova storia d’amore.
Le immagini stanno facendo rapidamente il giro del web e alimentano conversazioni e ipotesi. Protagonisti degli scatti sono l’attore e il presunto fidanzato, fotografati a New York nel quartiere del Lower East Side mentre passeggiano insieme, sottobraccio, diretti a pranzo dopo una mattinata trascorsa tra negozi e vetrine. A diffondere per primi le foto sono stati i portali americani TMZ e Just Jared, che hanno raccontato nei dettagli quella che, almeno in apparenza, sembrava una semplice giornata in città. Secondo quanto riportato dai siti di gossip, i due sarebbero stati visti scendere dalla stessa auto e camminare fianco a fianco per le strade del quartiere newyorkese.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Pilar Fogliati, Fabio Paratici è il nuovo fidanzato: l'ex ds della Juve ora è alla Fiorentina. «Stanno insieme da mesi»
Leggi anche: Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme? Il gossip impazza (ma nessuno conferma)
Grazia e Mattia insieme sono troppo divertenti #gossip #perte #grandefratello #neiperte #gf
Argomenti discussi: Vaccino COVID e vaccino antinfluenzale: si possono fare insieme?; Federica Brignone sotto i riflettori del gossip, ecco cosa si legge alla voce fidanzato (tra passato, presente e futuro); Pilar Fogliati, Fabio Paratici è il nuovo fidanzato: l'ex ds della Juve ora è alla Fiorentina. Stanno insieme da mesi; Flora e Miro Tabanelli e gli altri: quando i fratelli gareggiano fianco a fianco.
Goldie Hawn e Kurt Russell: una delle storie d’amore più solide di Hollywood Non si sono mai sposati. Eppure stanno insieme da 42 anni. In un mondo dove le relazioni spesso durano il tempo di una stagione cinematografica, Goldie Hawn e Kurt Russell h - facebook.com facebook