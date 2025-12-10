Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme? Il gossip impazza ma nessuno conferma
Le voci sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales continuano a suscitare grande interesse. Il gossip, diffuso dal settimanale Diva e Donna, alimenta le speculazioni senza però ricevere conferme ufficiali. Ecco cosa si sa finora sulla possibile relazione tra i due protagonisti del mondo dello spettacolo.
Il gossip natalizio più chiacchierato del momento arriva dalle pagine del settimanale Diva e Donna, in edicola questa settimana. Secondo l’indiscrezione lanciata dal magazine, tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales ci sarebbe un legame sentimentale segreto. Una notizia che ha immediatamente acceso i social e alimentato speculazioni, anche se per ora né il conduttore né l’attrice hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, né per confermare né per smentire (un classico). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonnasettimanale) Il titolo in copertina non lascia spazio a dubbi: “Clamoroso De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales stanno insieme: l’indiscrezione - Secondo Diva e Donna, Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales sarebbero una coppia. Come scrive panorama.it
Stefano De Martino, la nuova fidanzata è top secret: chi è e cosa dicono le indiscrezioni - Il conduttore di Affari Tuoi pare abbia ritrovato l'amore con un'attrice decisamente famosa: "Si amano in segreto". Da libero.it
