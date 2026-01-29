Luigi Piovano e Quartetto Henao inaugurano la Stagione Concertistica 2026

La stagione concertistica 2026 della Fondazione Nicola Bulgari si apre con un evento speciale. Luigi Piovano e il Quartetto Henao salgono sul palco per un concerto che promette di sorprendere il pubblico. La serata segna l’inizio di un nuovo ciclo di musica da camera, con musicisti di grande talento pronti a regalare emozioni intense.

La Fondazione Nicola Bulgari inaugura il programma della Stagione Concertistica 2026 con un evento straordinario che celebra l’eccellenza della musica da camera. Un appuntamento imperdibile che porta sul palcoscenico del Teatro della Cometa artisti virtuosi per far vivere al pubblico un viaggio.🔗 Leggi su Romatoday.it

La Stagione Concertistica Aretina 2026 promette un viaggio tra le eccellenze della musica sinfonica, lirica e della grande danza internazionale.

