I concerti dell' AGIMUS di Padova tutti i dettagli della 33a Stagione concertistica internazionale 2026
La 33ª stagione dei concerti dell’AGIMUS di Padova si svolge nel 2026, offrendo ogni domenica alle ore 16 un appuntamento di musica classica aperto a tutti gli appassionati. Questa rassegna internazionale rappresenta un’occasione per ascoltare artisti di rilievo e condividere momenti culturali nel cuore della città. Un evento consolidato che continua a coinvolgere il pubblico padovano, confermandosi come un punto di riferimento nel panorama musicale locale.
Appuntamento irrinunciabile della domenica pomeriggio alle ore 16 per centinaia di padovani appassionati di musica classica, torna la rassegna internazionale di concerti organizzata dall’AGIMUS di Padova alla sua 33^ stagione. Tutti i concerti si svolgeranno nella sede storica di Palazzo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
