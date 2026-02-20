Staffetta 5000m Bronzo | Italia a Milano Cortina 2026 con Sighel e Compagni

L’Italia ottiene il bronzo nella staffetta 5000 metri di short track a Milano Cortina 2026, grazie a Sighel e i suoi compagni. La squadra azzurra ha saputo mantenere ritmo e concentrazione fino alla fine, chiudendo in terza posizione. La gara si è svolta sotto gli occhi di numerosi tifosi, con la squadra che ha superato avversari agguerriti e qualificandosi tra le migliori al mondo. La medaglia rappresenta un risultato importante per il movimento italiano.

La squadra azzurra conquista il terzo gradino del podio nella staffetta 5000 metri maschile di short track alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 chiudendo in bellezza la competizione. Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli hanno lottato per tutta la gara con coraggio e determinazione, ma non sono riusciti a spingersi più in alto del bronzo contro avversari di altissimo livello. Medaglia d'oro per i Paesi Bassi.