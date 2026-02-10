Questa mattina l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La squadra di short track, composta da Confortola, Fontana, Nadalini e Sighel, ha vinto la staffetta mista. Per Arianna Fontana si tratta della sua 12esima medaglia olimpica, un record che la avvicina ancora di più alla leggenda dello sport italiano.

Con questo successo, Arianna Fontana entra sempre più nella leggenda dello sport italiano. La pattinatrice lombarda conquista la sua 12esima medaglia olimpica in 6 diverse edizioni dei Giochi Invernali. Alle spalle degli azzurri, argento al Canada e bronzo al Belgio Salgono a 2 le medaglie d'.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, 2° oro per l'Italia: vittoria nella staffetta mista di short track con Confortola, Fontana, Nadalini e Sighel

La Nazionale italiana di short track ha conquistato una medaglia d'oro nella finale A dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 va avanti con l’Italia in testa.

