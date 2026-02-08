Riccardo Lorello Bronzo Olimpico nei 5000m | Impresa a Milano Cortina 2026

Riccardo Lorello, il 23enne di Milano, conquista il bronzo nei 5000 metri di Speed Skating alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La sua impresa ha sorpreso tutti, portando a casa una medaglia inaspettata e dimostrando di essere un talento emergente. La gara si è svolta ieri, e il giovane atleta ha dato il massimo, superando avversari più esperti e più quotati. Ora il suo nome fa già parlare di sé e si prepara a diventare uno dei grandi protagonisti di questa edizione olimpica.

Il 23enne milanese Riccardo Lorello si fa conoscere al grande pubblico con una medaglia di bronzo sorprendente nei 5000 metri di Speed Skating alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Sceso sul ghiaccio nella prima parte della gara Lorello offre una prestazione di altissimo livello in linea con il record olimpico e resiste poi agli attacchi del connazionale Davide Ghiotto in una sfida azzurra che regala emozioni incredibili.

