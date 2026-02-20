Stadio Nuoto chiuso a Caserta | Bimbi autistici regrediscono Provincia faccia lavori

Lo Stadio del Nuoto di Caserta rimane chiuso da quasi un anno a causa della mancanza del certificato antincendio, provocando gravi conseguenze per i bambini autistici che vi si recavano. La struttura, di proprietà della Provincia, non ha ancora avviato i lavori di messa in sicurezza necessari. Questa situazione crea disagi anche alle famiglie, che si trovano a cercare alternative per le terapie e le attività sportive. La chiusura dell’impianto colpisce duramente chi dipendeva da questo servizio quotidianamente. La Provincia deve intervenire al più presto.

Con lo Stadio del Nuoto di Caserta chiuso da quasi un anno per mancanza del certificato antincendio, e mentre i necessari lavori di adeguamento non sono neanche stati programmati dalla Provincia – proprietaria dell'impianto – la vita delle centinaia ragazzi autistici che frequentavano la grande piscina di via Laviano e dei loro genitori prosegue tra mille difficoltà, logistiche, economiche, sanitarie. Molti, complice la mancanza di piscine nel capoluogo (anche quella comunale è chiusa da anni, ce n'è solo nella frazione di San Leucio, privata, piccola e strapiena), sono dovuti andare in strutture fuori Caserta, in particolare tra San Nicola la Strada e Santa Maria Capua Vetere; strutture che non hanno però istruttori formati per i ragazzi autistici.

