Stadio Nuoto chiuso a Caserta | Bimbi autistici regrediscono Provincia faccia lavori
Lo Stadio del Nuoto di Caserta rimane chiuso da quasi un anno a causa della mancanza del certificato antincendio, provocando gravi conseguenze per i bambini autistici che vi si recavano. La struttura, di proprietà della Provincia, non ha ancora avviato i lavori di messa in sicurezza necessari. Questa situazione crea disagi anche alle famiglie, che si trovano a cercare alternative per le terapie e le attività sportive. La chiusura dell’impianto colpisce duramente chi dipendeva da questo servizio quotidianamente. La Provincia deve intervenire al più presto.
Tempo di lettura: 2 minuti Con lo Stadio del Nuoto di Caserta chiuso da quasi un anno per mancanza del certificato antincendio, e mentre i necessari lavori di adeguamento non sono neanche stati programmati dalla Provincia – proprietaria dell’impianto – la vita delle centinaia ragazzi autistici che frequentavano la grande piscina di via Laviano e dei loro genitori prosegue tra mille difficoltà, logistiche, economiche, sanitarie. Molti, complice la mancanza di piscine nel capoluogo (anche quella comunale è chiusa da anni, ce n’è solo nella frazione di San Leucio, privata, piccola e strapiena), sono dovuti andare in strutture fuori Caserta, in particolare tra San Nicola la Strada e Santa Maria Capua Vetere; strutture che non hanno però istruttori formati per i ragazzi autistici.🔗 Leggi su Anteprima24.it
