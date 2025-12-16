Affitti brevi | Confesercenti Toscana plaude alla Corte Costituzionale che ha respinto il ricorso del governo
Confesercenti Toscana esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale di respingere il ricorso del governo, sostenendo la volontà della Regione Toscana di regolamentare gli affitti brevi. La sentenza rappresenta un passo importante per mettere ordine in un settore finora poco normato, che ha trasformato molte città in
“Accogliamo con soddisfazione la decisione che accoglie la volontà della Regione Toscana e dell’assessore Marras di mettere ordine su un tema spinoso e fino adesso non normato come quello degli affitti brevi che di fatto ha trasformato le grandi città in “alberghi a cielo aperto” L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it
2012 ANNO DELLE VACANZE LAMPO
Affitti brevi e Airbnb selvaggi , la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism - Confermata la piena legittimità del testo unico approvato nel 2024 che include misure di contenimento del fenomeno dell’overtourism. lanazione.it
Affitti brevi: Consulta respinge ricorso del Governo contro legge Toscana - La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale toscana sul turismo che contempla anche misure di contenimento del fenomeno ... controradio.it
#Affitti brevi, dal 2026 scatta il regime imprenditoriale. Ecco cosa cambia x.com
Stop alla rivalutazione dei lingotti e confermata la Tobin tax. Ridotta la batosta sui dividendi e quella sugli affitti brevi - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.