Squalifica Kalulu cambia tutto | È un atto dovuto

Kalulu è stato squalificato, un provvedimento che cambia le carte in tavola. L’allenatore Spalletti ha espresso chiaramente che si tratta di una decisione ingiusta e inevitabile, sottolineando come influisca sulla formazione per la partita contro la Juventus. La Federcalcio ha già risposto alle proteste, portando avanti la propria linea. La situazione ha scatenato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara a scendere in campo.

Spalletti conferma tutto alla vigilia di Juve-Como: "Trattasi di due ingiustizie". La risposta della FIGC sarebbe già arrivata Spalletti ha confermato tutto nella conferenza stampa di vigilia della sfida col Como. La Juve ha chiesto la grazia alla FIGC, in sostanza la cancellazione della squalifica di una giornata inflitta a Pierre Kalulu dopo l'ormai famoso doppio giallo per il fallo, anzi non fallo su Bastoni. (AnsaFoto) – Calciomercato.it " È un atto dovuto della società, poiché trattasi di due ingiustizie evidenti (con riferimento anche alla prima ammonizione, ndr) a cui tutti sono stati costretti a prendere atto – le parole del tecnico bianconero – Secondo me la società ha fatto bene proprio per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale di tutte le componenti". Kalulu, la Juve chiede la grazia dopo la squalifica per acclarata ingiustizia La Juventus ha chiesto alla Figc la grazia per Pierre Kalulu dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata a causa della simulazione di Alessandro Bastoni nella partita di sabato scorso persa 3-2. Juve, il giudice respinge il ricorso per Kalulu. I bianconeri chiedono la grazia a Gravina Come fece l'Inter per Lukaku, anche la Juve si rivolge al presidente federale per togliere l'ingiusta squalifica a Kalulu, espulso dopo la simluazione di Batoni.