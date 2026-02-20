Spalletti | Usiamo il dolore di Istanbul come elastico Grazia a Kalulu? Doppia ingiustizia atto dovuto

Spalletti ha commentato il difficile momento della sua squadra, evidenziando come il dolore per la sconfitta di Istanbul funzioni come un elastico. Il tecnico ha anche ringraziato Kalulu per il suo contributo e ha definito una doppia ingiustizia la situazione attuale. A pochi giorni dalla storica disfatta in Champions League, si prepara ora lo scontro diretto contro il Como, decisivo per l'accesso alle competizioni europee. La partita si giocherà tra poche ore.

"Si fanno analisi in maniera corretta e obiettiva e come abbiamo tentato di dire più volte questo dolore lo dobbiamo usare come un elastico che ti carica e rispinge verso la prossima partita. Guarderemo cosa riusciremo a fare da questo dolore ricevuto. Intanto la prima cosa diversa che dovremo fare è non farci buttare fuori dopo 10 minuti. Ma sono convinto che avremo una reazione evidente". Luciano Spalletti chiama i suoi alla reazione dopo la sconfitta di Istanbul contro il Galatasaray, che mette i bianconeri con un piede fuori dalla Champions. "Quello di Kalulu è un atto dovuto della società, perché trattasi di due ingiustizie evidenti di cui tutti sono stati costretti a prenderne atto: il club ha fatto bene - aggiunge Spalletti in merito alla richiesta di grazia per il francese alla Figc -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

