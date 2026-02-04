Spread Btp-Bund stabile a 61 punti rendimenti dei titoli di Stato in aumento a 3,49%

Questa mattina lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti, anche se i rendimenti dei titoli di Stato italiani salgono leggermente, toccando il 3,49%. Non è un avvio comune: lo spread si riduce di due punti, ma i tassi italiani continuano a salire. La situazione resta da seguire con attenzione, perché i mercati sembrano ancora molto nervosi.

Apertura insolita nella mattinata del 4 febbraio per lo spread Btp-Bund. Nonostante i rendimenti dei titoli di Stato italiani siano in leggero aumento rispetto a 24 ore fa, il differenziale con i titoli tedeschi si è abbassato di due punti. Un risultato dovuto all’aumento degli interessi pagati dai Bund, che tornano a sfiorare il 2,90%. Hanno seguito una traiettoria simile anche gli altri titoli di Stato europei, in particolare quelli di Francia e Spagna. Questo segnala una variazione che ha influenzato solo i Bund. I rendimenti alti sono interessanti soprattutto visto che manca meno di una settimana alla prossima emissione di titoli di Stato italiani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Approfondimenti su Spread Btp Bund

La tensione sui mercati italiani si fa sentire ancora, con i rendimenti sui titoli di Stato che sfiorano il 3,50%.

Questa mattina il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi torna a salire, raggiungendo i 61 punti.

Ultime notizie su Spread Btp Bund

