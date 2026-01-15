Telese città giovane e di sport | investimenti impianti e nuove sfide per il futuro

Telese, città dinamica e attenta allo sport, si prepara ad affrontare nuove sfide per il futuro. Con investimenti in impianti e iniziative dedicate, l’amministrazione comunale punta a rafforzare il panorama sportivo locale, coinvolgendo le associazioni e la comunità. Nel 2025, si sono conclusi i progetti e le attività che testimoniano l’impegno verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo, promuovendo sani stili di vita e coesione sociale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’anno 2025 si è concluso con gli auguri che l’ amministrazione comunale di Telese ha scambiato con le numerose associazioni sportive presenti sul territorio. Sono tre anni, infatti, che grazie al supporto dei fratelli Celeste ed Enrico Amore ovvero delle loro rispettive società Illiquidx e LFCouting l’amministrazione comunale rende omaggio alle Società Sportive ed ai loro tantissimi atleti. Quest’anno, purtroppo, per impegni di lavoro, i fratelli Amore non hanno presenziato alla cerimonia di auguri che si è svolta alla presenza del Sindaco, degli amministratori e dei tantissimi rappresentati delle società sportive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese, città giovane e di sport: investimenti, impianti e nuove sfide per il futuro Leggi anche: L’Italia come eccellenza nel noleggio di gru elettriche: nuove sfide per il futuro Leggi anche: Giovani talenti e nuove sfide: la festa dello sport con il professor Saviano e il CONI provinciale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La verità è che questo giudizio non accontenta fino in fondo né la destra né la sinistra. E il primo prezzo lo sta pagando la città L'EDITORIALE DI LUCA TELESE #Politica #Pescara facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.