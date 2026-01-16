Via Antonia da Barignano | Buche e promesse mancate

Via Antonia da Barignano si presenta come una strada segnata da buche e promesse non mantenute. Carla Fabbri, dopo venticinque anni di difficoltà e disagi, mantiene un atteggiamento di speranza e volontà di cambiamento. Questa vicenda riflette le sfide quotidiane di un quartiere che, nonostante le criticità, cerca di guardare avanti con ottimismo. Un esempio di resilienza e desiderio di miglioramento per la comunità locale.

"Ho pensato di trasferirmi, ma voglio rimanere ottimista e pensare che le cose cambieranno". Dopo un quarto di secolo "nel fango e nello smog", Carla Fabbri non ha perso le speranze. Attende fiduciosa, nella sua abitazione in via Antonia da Barignano dove vive da 25 anni. Ma non in silenzio. La via infatti, situata in una zona centrale di Rimini – tra via Circonvallazione Occidentale e le antiche mura malatestiane – è da tempo oggetto di lamentele da parte dei residenti, a causa delle condizioni "critiche" in cui riversa. "Penso sia l’unica strada della città a non essere asfaltata – sottolinea Fabbri, portavoce della questione – In inverno domina il fango e in estate la polvere, che noi residenti respiriamo insieme allo smog. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

