Splinter Cell | 40 licenziamenti a Ubisoft Toronto il remake è

Ubisoft Toronto ha deciso di licenziare 40 dipendenti coinvolti nel progetto di remake di Splinter Cell, causando preoccupazione tra i lavoratori. La scelta deriva da una riorganizzazione interna e dalla volontà di ridurre i costi, secondo quanto riferito dall’azienda. La notizia si somma ad altre recenti difficoltà finanziarie del settore videoludico, che spingono le società a rivedere i loro piani di sviluppo. La decisione ha suscitato reazioni tra i dipendenti, molti dei quali temono ripercussioni sul futuro del titolo.

Ubisoft Toronto, 40 licenziamenti nel team di Splinter Cell: la ristrutturazione continua e l’industria videoludica è in allerta. Nuova ondata di tagli presso Ubisoft Toronto, con 40 dipendenti coinvolti nel team di sviluppo del remake di Splinter Cell. La decisione, comunicata il 20 febbraio 2026, riflette una strategia di ottimizzazione delle risorse aziendali in un contesto di crescente incertezza per l’industria videoludica globale. Una ristrutturazione complessa e diffusa. La situazione di Ubisoft Toronto si inserisce in un quadro più ampio di ristrutturazione che ha interessato diversi studi del gruppo negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

SPLINTER CELL REMAKE IN TROUBLE UBISOFT TORONTO LAYOFFS! #ubisoft #ubisoftgames

