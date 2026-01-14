Ubisoft ha pubblicato su YouTube la colonna sonora di Assassin’s Creed: Black Flag, alimentando le attese per un possibile remake. La scelta di condividere le musiche originali ha riacceso le speculazioni riguardo a un futuro rilancio del titolo, uno dei più amati della saga. Restano però ancora incerte le conferme ufficiali, mentre i fan attendono novità ufficiali dall’azienda.

Ubisoft ha riacceso le speculazioni sul ritorno di Assassin's Creed: Black Flag pubblicando su YouTube la colonna sonora originale del gioco. Un'operazione apparentemente ordinaria, ma che arriva in un momento preciso e si inserisce in una serie di movimenti digitali difficilmente casuali, visto che da tempo circolano voci su un remake del celebre capitolo piratesco della saga, e questo passo sembra suggerire che un annuncio ufficiale possa essere vicino. La tempistica, inoltre, coincide con altre attività sospette legate ai canali e ai siti della compagnia francese. Insider Gaming segnala che l'account ufficiale Ubisoft Music ha iniziato a ricaricare progressivamente i brani della soundtrack di Black Flag, arrivando a pubblicarne almeno 18.

© Game-experience.it - Ubisoft carica la colonna sonora di Assassin’s Creed: Black Flag su YouTube: il Remake è vicino?

