Spid a pagamento | cosa cambia e perché è stata presa questa decisione

Il governo ha deciso di rendere lo SPID a pagamento, una scelta che riguarda milioni di utenti. La causa principale è la necessità di sostenere i costi di gestione del sistema digitale. Da ora in poi, per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e di aziende private, sarà richiesto un pagamento. Questa novità potrebbe cambiare il modo in cui i cittadini usano i servizi digitali ogni giorno. La misura entrerà in vigore nel prossimo mese.

Lo SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema che permette ai cittadini italiani di accedere con un’unica coppia di credenziali a una vasta gamma di servizi online della Pubblica Amministrazione e di soggetti privati. Con lo SPID si possono consultare documenti fiscali, richiedere bonus, accedere al fascicolo sanitario, gestire pratiche comunali o previdenziali senza recarsi fisicamente agli sportelli. Proprio perché così diffuso e fondamentale, la decisione di rendere a pagamento alcuni SPID, in particolare quello erogato da Poste Italiane tramite PosteID, ha suscitato molte domande tra gli utenti.🔗 Leggi su Tpi.it

