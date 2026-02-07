Rinnovo Dimarco la decisione del giocatore è stata presa! Si va verso questa conclusione

Il futuro di Federico Dimarco si chiarisce. Il giocatore ha deciso di non cambiare idea e ha confermato di voler continuare con l'Inter. La trattativa per il rinnovo sembra ormai in discesa, e presto potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. La scelta di Dimarco mette fine alle settimane di incertezza.

Inter News 24 Rinnovo Dimarco, il giocatore ha ribadito le sue volontà in merito al possibile prolungamento. Si va verso questa direzione. Federico Dimarco ha fatto sapere, senza troppi fronzoli, di voler restare all’Inter “chissà per quanto ancora”. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno nerazzurro ha fatto una scelta chiara e ben ponderata per la sua carriera, ed è legato alla squadra che considera “casa sua”. A Milano, dove è cresciuto e ha tifo sugli spalti del Meazza, Dimarco si sente a casa, e questa sensazione di “sentimento identitario” è ben condivisa anche dalla dirigenza nerazzurra, entusiasta delle sue prestazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

