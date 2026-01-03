SPID di Poste Italiane diventa a pagamento | cosa cambia nel 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, lo SPID di Poste Italiane passerà da servizio gratuito a a pagamento. Questa modifica segna la fine dell’era in cui l’identità digitale era disponibile senza costi, introducendo nuove modalità di accesso e gestione. Di seguito, analizziamo cosa comporta questa novità per gli utenti e quali sono le principali differenze rispetto al passato.

Fine dell'era gratuita per lo SPID di Poste. Dal 1° gennaio 2026 il servizio di **SPID fornito da Poste Italiane non sarà più completamente gratuito come in passato. Dopo anni di utilizzo senza costi diretti, l'identità digitale di PosteID richiederà un canone annuale di 6 euro per il rinnovo dopo il primo anno di attivazione. Il provvedimento riguarda milioni di utenti, considerando che Poste gestisce la quota più ampia di SPID in Italia, ed è stato reso operativo attraverso una modifica alle condizioni economiche pubblicate sul portale dedicato. Come funziona il pagamento.

