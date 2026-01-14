Raccolta plastica nelle spiagge volontari in azione

La presenza di rifiuti di plastica sulle spiagge rappresenta una sfida crescente per l’ambiente marino. Bottiglie, tappi, cotton fioc e mozziconi di sigarette sono tra i principali residui che contaminano le aree costiere. Per affrontare questa problematica, numerosi volontari si impegnano in iniziative di raccolta, contribuendo alla tutela delle spiagge e degli ecosistemi marini. Un impegno condiviso che sottolinea l’importanza di preservare il patrimonio naturale naturale e di sensibilizzare sulla gestione

Il problema dei rifiuti sulle spiagge si fa sempre più serio. A dominare la scena sono, senza sorpresa, gli imballaggi di plastica, bottiglie, tappi, cotton fioc, stoviglie usa e getta e mozziconi di sigarette. Molti di questi rifiuti non derivano solo dai bagnanti: i corsi d'acqua li trasportano al mare, le mareggiate li restituiscono a riva e, in assenza di una pulizia regolare, restano lì a lungo. C'è però un messaggio positivo, silenzioso, di coscienza dei cittadini. Se si percorre la pista ciclabile fra Grottammare e Cupra Marittima, allungando l'occhio nei tanti cestini per la raccolta dei rifiuti, si può apprezzare la presenza di materiali spiaggiati.

