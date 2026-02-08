La Roma di Gasperini ha già saltato 100 partite a causa di infortuni. La squadra sta vivendo un momento difficile, con tanti giocatori out e poche soluzioni in campo. La situazione si trascina da settimane e mette in dubbio la continuità della stagione. I tesserati cercano di recuperare in fretta, ma i problemi persistono. Intanto, i tifosi aspettano risposte e sperano che la rosa si riformi al più presto.

La Roma di Gasperini, come racconta il Corriere dello Sport questa mattina, è falcidiata da tanti infortuni. Quindi non solo a Napoli non reggono tendini, muscoli e legamenti vari. Dovbyk, Dybala, Ferguson, Koné, Hermoso, El Shaarawy e Vaz sono gli attuali assenti. I primi cinque non proprio poco importanti. Certo, potrebbe essere lontano dall’essere un caso se si pensa che la preparazione di Gasperini e quella di Conte si somigliano per valore dato all’intensità. Però tant’è. La Roma ha già 100 gare saltate per infortunio, ovvero non si fanno male solo a Napoli. Si legge così sul quotidiano: “Se l’infiammazione di una capsula laterale del ginocchio – non proprio un raffreddore – fa quasi tirare un sospiro di sollievo, significa che gli infortuni sono stati fin qui un autentico fardello per la Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Roma conta già 100 gare saltate per infortunio (ergo, non si fanno male solo a Napoli)

Il Napoli affronta una difficile stagione segnate da numerosi infortuni, con oltre 100 partite perse tra Neres, Politano e Rrahmani.

Il Napoli si presenta ancora come una delle squadre più competitive, ma gli infortuni frequenti stanno influenzando le sue prestazioni.

