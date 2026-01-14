Spiagge Salvini al fianco dei bagnini | Il decreto indennizzi ci sarà l' Ue continua a dire no su tutto

Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che il governo lavorerà per riconoscere gli investimenti dei balneari, con un decreto indennizzi in vista. Nonostante le difficoltà legate alle normative europee, in particolare sulla direttiva Bolkestein, Salvini si impegna a portare la questione all’attenzione del prossimo consiglio dei ministri, ribadendo la volontà di tutelare gli operatori del settore e cercare soluzioni condivise.

Riconoscere gli investimenti ai balneari. Il vicepremier Matteo Salvini torna sul tema Bolkestein e promette di portare il tema al tavolo del prossimo consiglio dei ministri. Queste le parole del leader della Lega: “Il settore rappresenta una delle eredità pesanti che mi porto dietro. Stiamo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Turismo, vertice dei comuni del G20 Spiagge: "Concessioni balneari, serve chiarezza su gare e indennizzi"

Leggi anche: Ucraina, Salvini: il prossimo non sarà un semplice decreto sulle armi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Spiagge, Salvini tira dritto: "Nuovo decreto indennizzi pronto tra una settimana" - Il ministro: "L’UE continua a dire ’no’ su tutto, ma noi andiamo avanti". msn.com