Il sogno che si avvera In India la casa delle suore di Iolo
Si avvera il sogno delle suore domenicane di Iolo: inaugurata in India "Casa speranza", centro di accoglienza per donne con problemi psichiatrici. All’ingresso dell’edificio, nella città indiana di Cochin, adesso campeggia l’insegna "Pratheeksha Bhavan", "Casa Speranza". Una speranza coltivata dalle suore domenicane di Santa Maria del Rosario, alla giornata di festa - presenti le autorità locali, fra cui il rappresentante della diocesi di Cochin Shaiju Pariyathussery che ha benedetto la struttura - ha partecipato anche una piccola delegazione di Prato, città che ha sostenuto l’iniziativa con donazioni e da cui è partita l’idea originaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
