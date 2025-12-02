Il casting per Voldemort nel Harry Potter è un sogno che si avvera

Il mondo del reboot di Harry Potter si configura come uno dei progetti più attesi dai fan e dagli appassionati di fantasy. Recentemente, Warner Bros ha svelato interessanti novità riguardo nuove versioni della saga, tra cui un casting di alto profilo per il ruolo di Lord Voldemort. Questo articolo analizza le principali anticipazioni, la formazione del cast e le potenziali implicazioni per le future produzioni legate alla celebre saga. le novità dei progetti Warner Bros dedicati a harry potter. la serie tv e le altre esclusive del franchise. Nonostante la conclusione della serie cinematografica con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 nel 2011, Warner Bros ha continuato a investire nel franchising con diverse iniziative.

