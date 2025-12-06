Paglieta si illumina per le feste | spettacoli solidarietà e cultura per tutte le età

Chietitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Paglieta presenta il "Calendario degli eventi autunno-inverno 2025", un cartellone di eventi che spaziano dalla solidarietà all’inclusione, dal teatro all’approfondimento di temi sociali, promettendo di riscuotere un ampio consenso di pubblico. Anche il Natale 2025 offrirà una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Paglieta Illumina Feste Spettacoli