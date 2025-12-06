Paglieta si illumina per le feste | spettacoli solidarietà e cultura per tutte le età
Il Comune di Paglieta presenta il "Calendario degli eventi autunno-inverno 2025", un cartellone di eventi che spaziano dalla solidarietà all’inclusione, dal teatro all’approfondimento di temi sociali, promettendo di riscuotere un ampio consenso di pubblico. Anche il Natale 2025 offrirà una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Paglieta si illumina per Natale nei Borghi Ospitali! ?Paglieta è protagonista nel cartellone degli eventi e delle iniziative che animeranno le piazze e gli spazi pubblici dei Comuni Borghi Ospitali! ?Prendete nota e segnate le date sul calendario. A Paglieta - facebook.com Vai su Facebook