Natale in piazza Garibaldi un mese di spettacoli e laboratori creativi | tutte le attività del progetto Bella Piazza

Tempo di lettura: 4 minuti Dal 5 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026 l’area Nord di piazza Garibaldi si trasforma in un grande spazio pubblico dedicato ai cittadini di ogni età, con un programma natalizio fatto di laboratori creativi, letture, musica e teatro, costruito insieme a una rete di associazioni, cooperative e realtà artistiche operanti a Napoli. Le attività si svolgeranno prevalentemente nella Cavea e in Portineria Garibaldi e rientrano nell’ambito di “Bella Piazza”, percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto dalla Fondazione Con il Sud insieme ad una rete di altri enti e fondazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Natale in piazza Garibaldi, un mese di spettacoli e laboratori creativi: tutte le attività del progetto “Bella Piazza”

